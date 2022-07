Mit einem kleinen Lieferservice hat er angefangen. 1997 fuhr Malte Reupert noch Gemüsekisten zu seinen Kunden. Inzwischen betreibt er in Leipzig vier Biosupermärkte. Reupert steht an einem Vormittag in seiner Filiale im Stadtteil Plagwitz. Ein großzügiger Markt mit viel Licht. Doch zwischen den Regalen sieht man nur vereinzelt Kunden. Die Inflation, sagt Reupert, mache ihm zu schaffen: