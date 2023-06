Die Inflation in Deutschland ist im Juni nach drei Rückgängen in Folge erstmals wieder leicht angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, liegt die Inflationsrate bei 6,4 Prozent. Verglichen mit dem Vormonat Mai stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,3 Prozent.