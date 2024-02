Dieses Jahr könnten die Löhne kräftig steigen. Denn in vielen Branchen werden neue Tarife verhandelt. Laut dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) stehen 2024 für rund 12 Millionen Beschäftigte Tarifverhandlungen an. Neue Verträge braucht es unter anderem in der Metall- und Elektroindustrie, der Chemie und im Bauhauptgewerbe. Zum Jahresende läuft zudem der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aus.