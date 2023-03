Die Schufa will Einträge zu abgeschlossenen Privatinsolvenzen ab sofort schneller löschen. Eine Sprecherin sagte, die Speicherdauer für die Einträge solle von drei Jahren auf sechs Monate verkürzt werden. Mit diesem Schritt wolle man Klarheit und Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher schaffen.



Am Dienstagmorgen hatte der Bundesgerichtshof (BGH) bekanntgegeben, dass er ein Verfahren zu der Frage vorerst aussetzt, um eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in zwei ähnlichen Fällen abzuwarten.