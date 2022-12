Für die meisten sei das eine relativ schnell eintretende Katastrophe, sagt Dietz. Schließlich werde bei der Kontopfändung das Konto komplett gesperrt und alle Kontobewegungen würden sofort gestoppt, erklärt die Schuldnerberaterin: "Daueraufträge werden nicht mehr ausgeführt. Lastschriften gehen zurück, was dann auch immer wieder mit sehr viel Ärger und neuen Kosten verbunden ist. Man kann selber auch kein Geld mehr abheben. Das heißt: Sowohl die Fahrkarte für die Bahn, das Essen – es geht eigentlich erstmal nichts mehr. Es ist ein Totalstopp."

In solchen Fällen sollten sich Betroffene sofort bei ihrer Bank melden und die Situation klären. Werden die Schulden bezahlt, wird das Konto normalerweise innerhalb weniger Tage wieder freigeschaltet. Wer dafür nicht genug Geld hat, sollte sein Konto in ein Pfändungsschutz-Konto umwandeln lassen. Bei solchen Konten ist zumindest der sogenannte Pfändungsfreibetrag geschützt. "Das sind im Moment für eine erwachsene, alleinstehende Person 1.340 EUR. Das kann ich ganz normal bei der Bank machen, indem ich zur Bank gehe und sage: Ich möchte mein bestehendes Girokonto eben in ein Pfändungsschutz-Konto umwandeln lassen", erklärt Dietz.