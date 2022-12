ETFs, also börsengehandelte Fonds, werden immer beliebter und haben sich am Markt etabliert. Viele fokussieren sich dabei auch auf Nachhaltigkeit. Ist das nur ein Trend oder doch eine langfristige Entwicklung im Finanzsektor?



Das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, das gerade auch in der Nachwendegeneration ein großes Thema geworden ist. Je jünger, desto wichtiger für die Leute. Aber in der Geldanlage fehlt uns da noch der Standard. Wenn man sich die Fonds ansieht, merkt man, dass es eine unterschiedliche Wahrnehmung von Nachhaltigkeit gibt. Der Kunde kommt ins Gespräch und versteht vielleicht etwas ganz anderes von Nachhaltigkeit als das, was im Fondsprospekt drinsteht. Und da gilt es aufzuklären. Wir gehen aber davon aus, dass das Thema Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren standardisiert wird und es zukünftig noch einfacher wird, die Interessen miteinander abzugleichen.

Was sind ETFs? ETFs (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Fonds, die einen bestehenden Aktienindex nachbilden – wie etwa den Deutschen Aktienindex DAX. Der Anleger investiert mit Aktienfonds sein Geld breit gestreut in eine Vielzahl von Unternehmen.

Die Nachwendegeneration ist mit dem Internet groß geworden. Viele investieren sogar direkt per App am Handy. Kommen die jüngeren Menschen heute auch schon besser informiert zu Beratungsgesprächen in die Bank?

Junge Menschen kommen oft schon gut informiert zu Bankgesprächen, meint Sascha Gläßer. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Man muss sagen, dass sie schon besser informiert kommen. Deswegen hatten wir im vergangenen Jahr den Boom wegen ETFs. Aber hier ist es auch so: Je komplexer eine Sache wird, umso mehr Beratung braucht man am Ende auch. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Jüngeren eher diejenigen sind, die weniger nachfragen, die selber spekulieren. Die Älteren wollen auf Sicherheit setzen. Und mit Älteren meine ich nicht nur die, die kurz vor der Rente stehen, sondern eben auch Familien, junge Familien, Menschen ab Anfang 30.

Geld anlegen: Das ist der richtige Zeitpunkt

In welchem Alter sollte man anfangen, sein Geld anzulegen?



Je jünger, desto besser. Gerade wenn man in Fonds oder in den Aktienmarkt investiert, sollte man zeitig anfangen. Die Eltern sollten das bereits für ihre Kinder tun, sich dort gut beraten lassen und den Cost-Average-Effekt nutzen. Das heißt: Nicht große Beträge mit einem Mal anlegen, sondern Stück für Stück kleine Beiträge in Sparpläne verteilen, damit man bei den Kosten einen Durchschnitt und langfristig eine Rendite hat. Wichtig ist, dass man anfängt zurückzulegen und sich genau überlegt: 'Was habe ich am Ende des Monats übrig?'