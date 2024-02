Gestrichen wurde die Flugverbindung, die am Mittwoch um 10 Uhr aus Frankfurt am Main auf dem Flughafen Leipzig/Halle landen und um 10:45 Uhr wieder in die andere Richtung abheben sollten. Am Flughafen Dresden sind die Ankünfte der Flüge aus Frankfurt am Main am Mittwoch um 13:30 Uhr, 18:20 Uhr und 22:10 Uhr gestrichen worden. Umgekehrt sind die geplanten Flüge um 6:35 Uhr, 14:10 Uhr und 18:55 Uhr ausgefallen. Außerdem fiel der Flug von München nach Dresden aus, der um 8:40 Uhr landen sollte, sowie der Flug nach München, der um 9:20 Uhr gestartet wäre.