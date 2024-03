Eine Stunde lang werden Argumente wie Bälle hin- und hergespielt. Bis eine Aussage der beklagten Malerkasse aufhorchen lässt: "Alle Ausgaben werden durch Beiträge finanziert und die daraus erwirtschafteten Zinsen". Zwei Informationen, die einen gewissen Neuigkeitswert haben. Erstens: Die Malerkasse legt also Beitragsgelder am Kapitalmarkt an, um Zinsen zu generieren. Und zweitens: Es gibt keinen weiteren externen Geldgeber, wie man das von anderen Sozialkassen kennt. Alle Aktivitäten der Malerkasse werden also von Malerbetrieben Deutschlands finanziert.



Eine knappe Stunde später betreten die fünf Richter erneut den Saal. Der Vorsitzende verkündet, was aufmerksame Zuschauer erwartet hatten: "Die Klage wird zurückgewiesen." Nach Auffassung des Gerichts bestehen keine Auskunftsansprüche der Beitragszahler, denn: "Es gibt keine gesetzliche Grundlage" für eine solche Auskunft. Und: Die Malerkasse sei berechtigt, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, auch wenn das in ihrer Satzung nicht ausdrücklich erwähnt wird. Mehr erfahren die Anwesenden an diesem Tag nicht. Eine schriftliche Urteilsbegründung wird nachgereicht (AZ 10 AZR 117/23).