Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Minarett. Ein schlanker Turm inmitten einer Baustelle im Chemiepark Leuna. Michael Duetsch lächelt über den Vergleich. Der Geschäftsführer von UPM läuft in orangener Schutzweste an Kränen vorbei und erzählt, der Turm sei eine neue Destillationskolonne. Darin sollen Chemikalien aus einem nachwachsenden Rohstoff gewonnen werden: "Die Idee ist, dass wir Chemikalien herstellen aus Holz, aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hier aus der Region. Die beiden Hauptprodukte sind das Monoethylen-Glycol, das beispielsweise in Polyestern und in Textilien eingesetzt wird. Das andere ist ein festes Produkt, ein Füllstoff. Da ersetzen wir Industrie-Ruß in Gummiprodukten."