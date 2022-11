Die "Neptune" soll an Gasfernleitungen angebunden werden, die in direkter Nachbarschaft zum Hafen in Lubmin verlaufen. Kleinere Schiffe sollen das LNG von einem auf der Ostsee liegenden Speicherschiff abnehmen, das wiederum von Tankern beliefert werden soll. Die kleineren Shuttle-Schiffe sollen das LNG dann durch den flachen Greifswalder Bodden in den Lubminer Hafen zur "Neptune" transportieren.

Deutschland setzt beim Ersatz russischen Pipeline-Gases unter anderem auf per Schiff geliefertes LNG und baut für den Import mehrere Terminals. Auch im niedersächsischen Wilhelmshaven und in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein sollen Schwimmterminals noch in diesem Jahr an den Start gehen. In Wilhelmshaven wurde in der vergangenen Woche das erste Terminal eingeweiht, dort soll nach derzeitigem Stand Mitte Dezember die FSRU "Höegh Esperanza" festmachen. Das Schiff soll zuvor in Spanien bereits betankt werden.



Sollte in Lubmin und Wilhelmshaven noch in diesem Jahr mit der Einspeisung von Gas in die Netze begonnen werden, würde dies den ohnehin bereits unwahrscheinlicher gewordenen Fall einer Gasmangellage zum Ende des Winters noch weniger wahrscheinlich werden lassen. Bei ihren letzten Berechnungen ging die Bundesnetzagentur nur noch bei einem Szenario davon aus, dass eine solche Lage drohen könnte, und nahm dabei an, dass erste LNG-Lieferungen erst zum Jahreswechsel erfolgen könnten.