Der Einschätzung liegt ein Jahresszenario des Verbandes zugrunde, das unter anderem die als "normal" bewerteten Temperaturen des Jahres 2016 annimmt. Betrachtet wurden in zwei weiteren Szenarien auch die Entwicklung bei besonders warmen und kalten Temperaturen im Jahresverlauf. Basis sind die Füllstände am 1. November – an diesem Tag waren die Speicher zu 99 Prozent voll.