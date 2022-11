Vor einer Woche ließ die Verkehrsministerin von Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens, in der Regierungsbefragung zum geplanten Deutschlandticket ein paar Sätze fallen, die aufhorchen lassen: "Wir müssen diskutieren, was in Zukunft Aufgabe von Verkehrsverbünden ist. Jetzt mal gesetzt meine Annahme: Wenn das Deutschlandticket als Abo und daneben nur noch Einzelfahrkarten für entsprechende kurze Strecken existieren, dann wird eine der Aufgaben des Verkehrsverbunds entfallen." Bedeutet das ein Ende der Kleinstaaterei im öffentlichen Personennahverkehr, fragte Katja Pähle von der SPD. Ja, darüber müsse man jetzt sprechen, sagte Hüskens.