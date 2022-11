PCK hat hier neben möglichen anderen Problemen eines, das die Leuna-Raffinerie in Sachsen-Anhalt so nicht hat – den russischen Staatskonzern Rosneft als Mehrheits-Eigentümer. An den will Polen kein Öl durchleiten. Und die vorläufig nur bis Frühjahr befristete Treuhänderschaft des Bundes reichte Polen bisher wohl nicht, denn der mehr als 54-prozentige Anteil der Rosneft Deutschland GmbH an der PCK-Raffinerie ist damit nicht obsolet.