Über die PCK-Raffinerie in Schwedt werden ein Großteil der Region Berlin und Brandenburg mit Benzin, Heizöl und Diesel versorgt. Die zweite große Raffinerie in Ostdeutschland steht in Leuna in Sachsen-Anhalt. Die Bundesregierung will bis Jahresende unabhängig von russischem Öl werden. Allerdings steht sie in Schwedt vor großen Problemen: Die Raffinerie gehört mehrheitlich dem russischen Rosneft-Konzern. Das ist auch der Grund, warum Polen derzeit eine Versorgung der Anlage über die Danziger Pipeline ausschließt. Die Bemühungen fokussieren sich deshalb auf die Verbindung aus Rostock.