Einwegplastikflaschen Mehrwegpfand für Milchgetränke kommt ab Januar

Gestank. Den befürchtet auch Yvonne Wappler, wenn Reste in den Flaschen bleiben. Sie ist Inhaberin des Supermarkts "Nah und gut" in Landsberg bei Halle. Sie befürchtet, "dass es dann wahrscheinlich auch vorkommen wird, dass die Flaschen nicht komplett ausgetrunken werden. Und die werden dann in den Automat geschmissen. Im Winter ist das vielleicht alles halb so schlimm, aber im Sommer wird es schon ganz schön schwierig werden, weil es wird verkleben, es wird stellenweise verschimmeln." Die Supermarktinhaberin denkt, dass sie den Automaten künftig häufiger reinigen lassen muss als bisher.