Reinigung auf Sparkurs Putzkräfte können mitteldeutsche Kliniken kaum ausreichend reinigen

Hierzu teilt das Universitätsklinikum Leipzig mit, dass es "in den vergangenen Monaten Beanstandungen bezüglich von Staubablagerungen auf Versorgungsampeln in 1,70 Meter Höhe" gegeben habe. Das Klinikum habe "diese Reinigungsmängel" inzwischen behoben. Eine Versorgungsampel ist eine zumeist an der Decke angebrachte Vorrichtung, an der Anschlüsse beispielsweise für Strom und Gas oder auch Zugänge für Infusionen angebracht sind.

Philipp Reiner mangele es nicht nur an Zeit, seine Arbeit am Universitätsklinikum Leipzig ordentlich zu erledigen – ihm fehle es auch an ausreichend Lappen, Müllsäcken und Wischmopps. Der Materialmangel führe laut Reiner in Leipzig dazu, dass Reinigungskräfte Utensilien im eigenen Spind bunkern oder diese untereinander von den Putzwägen klauen würden. So könne er sich nicht an seine Vorgaben halten - denn ein Mopp solle laut Vorschrift beispielsweise nur für einen Raum verwendet werden. "Aber wenn ich 40 Zimmer habe und nur zehn Mopps, kann ich streng genommen nur 10 Zimmer putzen." Weil das nicht gehe, würde er einen Mopp für mehrere Räume nutzen. Diesen Missstand beschreiben auch Reinigungskräfte in Jena und Magdeburg, dort gebe es aktuell einen spürbaren Mangel an Wischmopps und Lappen.