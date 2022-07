In den Länderhaushalten wuchsen die Verbindlichkeiten auf 638,5 Milliarden Euro an, das Plus um 0,4 Prozent fiel vergleichsweise moderat aus.



Bei den Flächenländern war die Verschuldung je Einwohnerin und Einwohner im Saarland mit 14.811 Euro am höchsten, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 11.391 Euro. Am geringsten verschuldet waren die Bayern mit 1.512 Euro und Sachsen mit 1.554 Euro pro Kopf. Beide Länder verzeichneten aber die höchsten prozentualen Zuwächse der Schuldenstände gegenüber 2020 – Bayern mit 11,5 Prozent und Sachsen mit 24,4 Prozent.