Einzige Filiale in Sachsen-Anhalt Karstadt in Magdeburg wird nicht geschlossen

Deutschlandweit werden weitere Galeria Karstadt Kaufhof Filialen geschlossen – doch das Kaufhaus in Magdeburgs Innenstadt bleibt. Das ist das Ergebnis der Aufsichtsratssitzung am Montag. Ein Einblick, was über die weiteren Schritte bekannt ist.