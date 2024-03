Energiewende Solarwirtschaft für Bau großer Solarfabriken

OPES-Geschäftsführer Robert Händel sagt, die Produktionskosten in Deutschland hätten ihn nicht abgeschreckt: "Wenn man voll automatisiert mit einem guten Produkt, dann sind die Kostenunterschiede gar nicht mehr so groß. Also ein guter Automatisierungstechniker in China ist ehrlich gesagt teurer als in Deutschland. Und ein Vorteil, den wir in Deutschland wirklich haben, der oft nicht gesehen wird, dass wir hier sehr eng auch mit den Forschungsinstituten zusammenarbeiten können, auch mit Universitäten. Diese Zusammenarbeit kenne ich so in China nicht."