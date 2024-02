Auffällig: Am vergangenen Freitag knüpften sowohl Enpal als auch 1Komma5° den Aufbau einer Modulproduktion in Deutschland an das Aus von Meyer Burger: So schrieb Philipp Schröder, Geschäftsführer von 1Komma5° auf LinkedIn: "Wenn Meyer Burger nach mehrfacher Ankündigung nun wirklich das Werk in Sachsen aufgibt, dann steht 1Komma5° bereit, um zumindest den Modulbereich – und somit so viele Arbeitsplätze wie möglich in Sachsen zu retten - die Tür steht offen!" Ähnlich formulierte es auch der Unternehmens-Sprecher von Enpal, Wolfgang Gründinger: "Wenn Meyer Burger Technology AG unserem Land den Rücken kehrt, dann stehen wir bei Enpal bereit, den Platz einzunehmen und in die heimische Fertigung von Solarmodulen einzusteigen!“ Enpal verneint auf Anfrage von MDR Investigativ allerdings diese Bedingung für die eigene Modulproduktion: "Wir knüpfen die Pläne für den Aufbau einer eigenen Modulfertigung nicht an die Schließung von Meyer Burger – weder des Werkes noch des Unternehmens", so die Antwort des Unternehmens-Sprecher Wolfgang Gründinger. Zu den Fragen, ob die beiden Startups bei der Modulproduktion zusammenarbeiten wollen oder ihre Kommunikation abgestimmt hätten, äußerte sich 1Komma5° auf Anfrage von MDR Investigativ nicht. Enpal dagegen bestätigte Gespräche mit 1Komma5°.