Als Grund für die Senkungen nennen die Stadtwerke vor allem sinkende Energiepreise auf den Beschaffungsmärkten. Nach Aussage des Geschäftsführers der Stadtwerke Gotha, Dirk Gabriel, kommen die fallenden Börsenpreise wegen der langfristigen Beschaffung der Stadtwerke jedoch nicht so schnell bei den Kunden an wie bei Anbietern, die den Strom kurzfristig beschaffen.

Mit Preisen wie vor dem Ukraine-Krieg sollten Verbraucher in nächster Zeit nicht rechnen, so Gabriel. Weil der Strommarkt über die Produktion in Gaskraftwerken an den Gasmarkt gekoppelt sei, führten höhere Gaspreise auch zu höheren Strompreisen.