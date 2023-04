Derweil kündigte Marktführer Eon an, die Strompreise in Nordrhein-Westfalen zum 1. Juni um rund 45 Prozent zu erhöhen. "Wir haben die vielfach teureren Einkaufskosten während der Energiekrise überdurchschnittlich lange für unsere Kunden abgefedert", sagte ein Konzernsprecher der "Rheinischen Post". Doch weil Eon im vergangenen Jahr an den Großhandelsmärkten zu hohen Preisen zukünftige Energiemengen für Kunden habe sichern müssen, sei es "unvermeidbar, dass sich dies zeitlich versetzt, aber immer noch gedämpft auch in den Endkundenpreisen niederschlägt".