Die Stromrechnung ist ja oft eine unerfreuliche Angelegenheit – und eine langweilige. Spannender ist sie in Norwegen. Wer dort einen Stromvertrag abschließt, bekommt keinen Festpreis für die Kilowattstunde mehr. Sondern der Strompreis schwankt bei fast allen Anbietern von Stunde zu Stunde – und wird am Ende entsprechend abgerechnet.



Einer der großen norwegischen Stromanbieter ist Tibber. Inzwischen bietet das Unternehmen auch hierzulande seinen variablen Stromtarif an, erzählt Deutschland-Chefin Marion Nöldgen: "Strom wird wie fast alle anderen Güter auch an der Börse gehandelt. Das heißt, der Preis schwankt je nach Angebot und Nachfrage. Und diese Schwankungen geben wir quasi an die Kunden weiter."