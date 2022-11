In die Kabelschächte solle sogar mehr gelegt werden als ursprünglich geplant, erzählt Frank Golletz von 50 Hertz: "Wir haben gesehen, dass Bayern noch mehr Strom braucht. Wir bauen nicht bloß zwei Kabel ein, sondern wir bauen gleich vier Kabel ein, weil es dann eine zweite Leitung geben wird. Die fängt in Schwerin an und geht bis nach Isar. Und wenn wir schon einmal den Graben aufmachen, dann legen wir gleich in den Abschnitt zwischen Magdeburg und Isar 4 Kabel nebeneinander hin."