Deutschland scheint für Unternehmen als Wirtschaftsstandort zunehmend an Attraktivität zu verlieren. Wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) unter Berufung auf eine Umfrage unter Unternehmen, das Energiewende-Barometer, mitteilte, führten die Firmen insbesondere hohe Strompreise und Bürokratie als Gründe dafür an.

Demnach können sich 37 Prozent der Unternehmen vorstellen, ihre Produktion in Deutschland deswegen einzuschränken oder ins Ausland zu verlagern. Vor einem Jahr hatte der Wert noch bei 31 Prozent gelegen. Bei den größeren Industrieunternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten denken inzwischen sogar mehr als die Hälfte darüber nach. An der Umfrage haben laut DIHK rund 3.300 Unternehmen teilgenommen.

Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die DIHK-Untersuchung zeigt erneut, was längst auf der Hand liegt: Die Strompreise in Deutschland sind ein Problem für die Arbeitsplätze in der Industrie."

Der Politik sei es bisher nicht gelungen, den Unternehmen eine Perspektive für eine zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung aufzuzeigen, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. "Während in den Jahren vor 2023 viele Unternehmen auch Chancen in der Energiewende für den eigenen Betrieb sahen, überwiegen zuletzt aus ihrer Sicht deutlich die Risiken." Hohe Energiepreise würden zunehmend zu einem Produktions- und Investitionshemmnis. Insbesondere würde das Unternehmen mit hohen Strombedarf treffen, etwa Maschinenbaubetriebe und Betriebe, die Industriegüter produzieren.

Die zunehmenden Pläne zur Produktionseinschränkung und -verlagerung und tatsächliche Verlagerungen zeigten, dass die energiepolitischen Standortbedingungen für alle Unternehmen in Deutschland inzwischen ein klarer Wettbewerbsnachteil seien, so die DIHK. Unternehmen verlagerten Produktion nach Frankreich und andere europäische Länder sowie in die USA und China, so Dercks.