Dass man jetzt auf den Gesetzgeber warte, sei also im Prinzip unnötig, sagt Susann Eder, Leiterin der Abteilung Recht beim DGB Bundesvorstand: "Im Prinzip hat das Bundesarbeitsgericht etwas entschieden, was der Europäische Gerichtshof 2019 schon entschieden hat, nämlich, dass eine gesetzliche Pflicht besteht, eine Arbeitszeiterfassung einzuführen. Insofern kann man natürlich auf den Gesetzgeber warten, muss es aber nicht."

Bisher waren Unternehmen in Deutschland nicht gesetzlich verpflichtet, die genauen Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer zu dokumentieren. Nur in einzelnen Branchen wie dem Baugewerbe oder der Gastronomie wurden beispielsweise Arbeitszeiten erfasst, um Schwarzarbeit zu verhindern.

Darüber hinaus musste Mehrarbeit von Arbeitnehmern dann dokumentiert werden, wenn diese an Sonn- und Feiertagen arbeiteten. Seit dem 13. September 2022, also mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, muss der Arbeitgeber allerdings die Arbeitszeit aller Arbeitnehmer täglich erfassen.

Für kleine und mittelständische Unternehmen bedeute dies aber finanzielle Belastungen und Verwaltungsmehraufwand und stehe in keinem Verhältnis, sagt Gerald Bitterberg vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft: "Das wird als Belastung empfunden, und was einigen natürlich bitter aufstößt, ist, dass es zwar einige schwarze Schafe in der Unternehmerschaft gibt, die zum Beispiel das Mindestlohngebot durch Zeitarbeitstricks zu unterlaufen versuchen, aber dass damit ein Generalverdacht an alle Unternehmen gestellt wird."