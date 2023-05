Das niedersächsische Unternehmen Stiebel Eltron produziert seit 1976 Wärmepumpen, also Heizungsanlagen, die ähnlich wie ein Kühlschrank die Umgebungsluft, das Grundwasser oder das Erdreich anzapfen und daraus Energie gewinnen.

Und auch die Verkaufszahlen steigen: "Mit den ganzen Diskussionen rund um den Klimawandel hat sie noch einmal enorm an Bedeutung gewonnen. Dem haben wir auch Rechnung getragen und 2017 eine Wachstumsstrategie beschlossen. Die letzten zwei oder drei Jahre ist es dann extrem geworden, insbesondere mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und allen die Energiebereiche betreffenden Folgen hat das nochmal extrem an Dynamik zugenommen", so Schulz.