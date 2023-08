Ebenfalls auf Drachen setzt die Firma Enerkite. Allerdings handelt es sich um einen starren Flügel mit einer Spannweite von acht Metern. Er besteht aus Carbon und Luftfahrtgewebe. Nach gut 13 Jahren Forschung wird derzeit an einem Prototyp gearbeitet.

Wie auch bei den anderen Drachen entsteht der Strom beim Fliegen von Achten in der Luft. Dabei zieht er Seile aus Trommeln am Boden. Die Drehung von diesen wird von einem Generator in Strom umgewandelt. Sind die Seile komplett ausgerollt, fliegt der Drachen auf die ursprüngliche Höhe zurück. Mit Hilfe von etwas Energie werden sie wieder eingerollt, bevor der Ablauf von vorn beginnt.

Laut dem Geschäftsführer von Enerkite, Florian Breipohl, kann der Drachen auch direkt für eine Stromerzeugung für den Endverbraucher genutzt werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mittels eines rotierenden Mastes wird der Drachen gestartet und auch wieder gelandet. Das geschieht per Knopfdruck. "Das muss man sich vorstellen wie so ein Kind, was losläuft, um den Drachen in die Höhe zu bringen. Nur dass wir es im Kreis machen und durch dieses Prinzip können wir den Drachen starten, auch wenn gar kein Wind am Boden ist. Aber wir können ihn in die Höhe bringen, wo wir diesen schwachen Wind haben. Und das führt dazu, dass wir dann ein extrem leistungsfähiges System haben, weil der Drachen wirklich nur Drachen ist. Er hat keine Steuerflächen, keine Landeeinrichtungen irgendwelcher Art, keine Hydraulik, es ist nur ein Drachen", führt Florian Breipohl, der Geschäftsführer der Enerkite GmbH, aus.