MDR Rundfunkrat vergibt Kinderhörspielpreis und Kinder-Online-Preis 2024

MDR Rundfunkrat Kinderhörspielpreis und Kinder-Online-Preis: Die Gewinner stehen fest

14. Februar 2024, 16:54 Uhr

Der MDR Rundfunkrat vergibt zum 16. Mal den Kinderhörspielpreis. Jetzt stehen die Gewinner fest: Der erste Platz wird in diesem Jahr gleich doppelt vergeben. Der Kinder-Online-Preis prämiert in diesem Jahr u. a. eine Nachrichtenseite für Kinder sowie ein Format, das über Religionen informiert. Der Kinderhörspielpreis wird gemeinsam mit dem Kinder-Online-Preis im Rahmen der Leipziger Buchmesse am 24. März 2024 überreicht.