Das Problem dabei: Die so entstehenden Sturzfluten können die ausgetrockneten Felder nicht bewässern. Sie fließen vielmehr schnell in die Flüsse ab - das Wasser hat keine Zeit, ins Erdreich einzusickern, es mit Feuchtigkeit zu versorgen und die tiefer liegenden Grundwasservorräte wieder aufzufüllen. Es sind zwar enorme Wassermengen, die da niedergehen, sie verschwinden aber genauso schnell, wie sie kamen und sind deshalb keine Hilfe im Kampf gegen Dürre.

Um Abhilfe zu schaffen will Tschechien jetzt unter anderem neue Talsperren bauen. Das soll helfen, das Wasser im Land zu halten. Denn zu viel von dem kostbaren Nass fließe über die Flüsse in die Nachbarstaaten ab, so die Experten. Bis zu 100 potentielle Standorte sollen geprüft werden. Die betroffenen Flächen werden dann baurechtlich für die Talsperre "reserviert", was ein Verbot von neuen Industrieansiedlungen beispielsweise nach sich ziehen würde. An sechs Standorten wird derzeit schon gebaut. Dabei soll es aber nicht bleiben. "Wir wollen den Bau mancher Talsperrenprojekte beschleunigen. Auch dafür soll ein Teil der vom Parlament bewilligten drei Milliarden Kronen verwendet werden, so Landwirtschaftsminister Toman.