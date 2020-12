Die Entwicklung des Anti-Covid-Papiers Das Anti-Covid-Papier wurde gemeinsam vom Institut für Chemische Prozesse der Wissenschaftsakademie und der Aktiengesellschaft SPM – Security Paper Mill entwickelt.



Die Firma SPM – Security Paper Mill mit Sitz in Prag, wurde 1997 gegründet. Produziert wird mit 70 Mitarbeitern in der Kleinstadt Štětí an der Elbe. Rund 95 Prozent der Produktion werden exportiert: nach Afrika, Asien, Russland und in den Mittleren Osten.



Das Anti-Covid-Papier ist übrigens nicht die einzige Innovation der Firma SPM, die eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung besitzt. In der Vergangenheit hat sie zum Beispiel für einen großen Technologiekonzern ein Spezialpapier mit Stahlfasern entwickelt, das für den Druck von Geheimunterlagen genutzt wird – versucht jemand solche Dokumente hinauszuschmuggeln, fällt das an der Metallschranke am Ausgang auf.



Das Institut für Chemische Prozesse mit Sitz in Prag ist eine Einrichtung der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. Es forscht unter anderem auf den Gebieten Umwelttechnik, Biotechnologie, neue Materialien und Chemietechnik.