Das rumänische Fernsehen zeigt in diesen Tagen häufig Bilder übervoller Strände an der Schwarzmeerküste. Während sich die Urlauber am liebsten im Freien tummeln, bleibt die Lage in beliebten Museen übersichtlich. Das bekannte Dracula-Schloss im siebenbürgischen Bran oder die frühere Ceausescu-Villa in Bukarest sind geöffnet. In beiden Häusern gilt Maskenpflicht. Während sich Besucher in der Bukarester Ex-Ceausescu-Villa vorab anmelden müssen, kann man im Dracula-Schloss sein Glück auch so versuchen. Man registriere derzeit eine überschaubare Zahl von Touristen, heißt es auf MDR-Anfrage aus dem Haus.