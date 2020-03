Babiš auf einer Pressekonferenz mit Mundschutz Bildrechte: dpa

Auch Tschechien hat ähnliche Probleme. Regierungschef Andrej Babiš entschuldigte sich Anfang der Woche bei den Bürgern dafür, dass viele noch keinen Mundschutz hätten. "Die ganze Welt will Masken", so der Premier. Die tschechische Regierung hat bereits reagiert und 30 Millionen Schutzmasken aus China bestellt. Die sollen Ende der Woche geliefert werden und dann so schnell wie möglich an alle Bürger verteilt werden. Denn schon jetzt gilt: Keiner darf mehr ohne Mund- und Nasenbedeckung das Haus verlassen.