In Prag war es in den vergangenen Jahren wie in nahezu allen Metropolen der Welt für Einheimische zunehmend schwierig, eine bezahlbare Wohnung in guter Lage zu finden. Das hatte vor allem mit den rund acht Millionen Touristen zu tun, die Jahr für Jahr die tschechische Hauptstadt besuchen. Viele Wohnungseigentümer machten glänzende Geschäfte mit kommerziellen Plattformen wie Airbnb. Damit ist nun Schluss. Vielleicht sogar für richtig lange. Denn die Regierung in Prag will die Grenzen womöglich erst in zwei Jahren wieder öffnen. Für Vermieter wie František Petrouš ist das ein Problem. Denn auch in seinen fünf Mietwohnungen verbrachten ausschließlich Touristen schöne Tage in Prag. Bis zu 20.000 Euro Monatsumsatz machte Petrouš so im Schnitt. Nun muss er umdisponieren und sucht jetzt nach "normalen Mietern". Seine Chancen schätzt er ziemlich realistisch ein: "Ich hoffe jetzt, dass ich meine Wohnungen langfristig vermieten kann. Aber auch das wird schwierig, weil – das wollen doch jetzt viele."