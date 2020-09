Was ist Russlands dominierendes Interesse in dieser Situation?

Der Kreml will die Situation in Belarus stabil halten – ob mit oder ohne Lukaschenko. Nach wie vor ist Belarus der wichtigste regionale Verbündete, strategisch gesehen ist das Land für Russland überlebenswichtig. Es ist der Puffer zur Nato und ein Brückenkopf zur Oblast Kaliningrad.

Solange Präsident Lukaschenko den Status Quo halten kann und dadurch in eine immer tiefere Abhängigkeit von Russland gerät, ist es für den Kreml sinnvoll, die Situation einfach nur weiter zu beobachten. Wenn aber Präsident Lukaschenko fällt, wird Russland meines Erachtens nicht eingreifen, sondern würde eher versuchen, Einfluss auf die dann anstehenden Neuwahlen zu nehmen. Wenn man Parallelen zu Armenien 2018 zieht, hat Russland in Reaktion auf die Samtene Revolution dort auch nicht interveniert, sondern sich mit der neuen Regierung arrangiert. Im Grunde könnte Russland nur verlieren, wenn es versucht, Lukaschenko mit Gewalt an der Macht zu halten.

Die Bevölkerung in Belarus ist eine der wenigen im postsowjetischen Raum, die Russland gegenüber noch sehr wohlgesonnen ist. Würde es zu einer militärischen Intervention kommen, könnte sich das schlagartig ändern. Auch innenpolitisch könnte ein solcher Schritt nach hinten losgehen: Ein nicht geringer Teil der Russen unterstützt die Proteste in Belarus - anders als damals den Euromaidan in der Ukraine. Unter anderem hat sich die Protestbewegung in Chabarowsk im Osten Russlands, die dort seit Wochen gegen die Verhaftung des Gouverneurs der Region demonstrieren, solidarisch mit der Opposition in Belarus gezeigt.