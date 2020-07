Sascha 3 Prozent

Die Beliebtheitswerte für Lukaschenko sind in den letzten Monaten erheblich gesunken. So scheint es jedenfalls. Denn unabhängigen Polit-Umfragen sind in Belarus mittlerweile verboten. Im Mai hatten jedoch drei Internet-Nachrichtenportale ihre Nutzer gefragt, wen sie am 9. August wählen würden. Für Alexander Lukaschenko sprachen sich nur 3 Prozent der Teilnehmer aus, was dem Amtsinhaber sofort den Spitznamen "Sascha 3%" bescherte (Sascha ist die Kurzform von Alexander). Die Umfragen verschwanden auf Druck der Regierung schnell wieder aus dem Netz. Und auch ein Souvenirshop, der das große Geschäft witterte, wurde auf Linie gebracht. Die vom Shop hergestellten T-Shirts mit der Aufschrift "Psychose 3%" wurden noch vor dem Verkauf vom Staat beschlagnahmt, der Laden geschlossen. Menschen, die vor der Schließung am Shop Schlange standen, um ihre Solidarität mit den Betreibern zu bekunden, wurden von der Polizei festgenommen. T-Shirts mit der Aufschrift "Psychose 3%" wurden noch vor dem Verkauf vom Staat beschlagnahmt. Bildrechte: Pavel Belavus

Schlangestehen für mehr Demokratie

Alexander "Sascha" Lukaschenko versteht keinen Spaß, wenn es um seine Macht geht. Das bekommt derzeit auch die Opposition im Lande noch deutlicher zu spüren als sonst. Die offiziellen Wahlhürden lassen sich noch vergleichsweise leicht nehmen: Laut Gesetz darf nur kandidieren, wer 100.000 Unterschriften gesammelt hat. In den vergangenen Wochen drängelten sich also Tausende Weißrussen an den Ständen von Lukaschenkos Herausforderern. Und man hört Kommentare wie "Eine Schlange, wie in der Sowjetunion beim Lebensmitteleinkauf". Viele Bürger haben die Nase voll von Lukaschenko alias "Sascha 3%". Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Doch Lukaschenkos Apparat arbeitet auch mit Einschüchterungen aller Art. So wurde einer der zunächst populärsten Präsidentschaftskandidaten, der Blogger Seirhei Tsihanouski, am Tag seiner Registrierung bei der Wahlbehörde verhaftet. Was man ihm vorwarf ist unklar. Der Blogger war zuvor auf Wahlkampftour im Land unterwegs gewesen. Kurz nach seiner Freilassung wurde er erneut festgenommen, weil er Gewalt gegen Polizisten ausgeübt haben soll. Zusammen mit ihm wurden acht andere Aktivisten verhaftet. Minsk: Menschen stehen Schlange, um einem Kandidaten der Opposition ihre Unterschrift für dessen Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl zu geben. Bildrechte: Iryna Arakhouskaya

Oppositionspolitiker im KGB-Gefängnis

Im Untersuchungsgefängnis des weißrussischen Geheimdienstes KGB sitzen weitere Oppositionelle. Darunter der potenzielle Präsidentschaftskandidat Viktar Babaryka, der bei der Abstimmung der drei Nachrichtenportale die Mehrheit bekommen hatte. Er war 20 Jahre Chef der belarussischen Filiale der Gazprom-Bank. Mitte Juni waren er und sein Sohn verhaftet worden. Es gab Razzien in der Bank und eine neue Übergangsverwaltung wurde eingesetzt. Alle Gemälde aus einer von ihm in Minsk eröffneten Gallerie wurden beschlagnahmt. Was genau dem Politiker und seinen Anhängern vorgeworfen wird, ist noch nicht bekannt, die Rechtsanwälte dürfen dazu nichts sagen. Weder der russische Konzern Gazprom und noch die russische Regierung haben bisher aktive Schritte eingeleitet, um die Bank zu retten. Sitzt in U-Haft: Viktar Babaryka, Ex-Chef der belarussischen Filiale der Gazprom-Bank und Präsidentschaftskandidat in spe Bildrechte: imago images / ITAR-TASS

"Das Land werden sie nicht bekommen"

Trotz Lukaschenkos Repressalien lassen sich viele Belarussen nicht mehr einschüchtern. Immer wieder gehen Menschen auf die Straßen und klatschen. Für diesen zivilen Ungehorsam werden sie festgenommen und bestraft. Lukaschenko kommentierte die Proteste in gewohnt selbstbewusster Pose mit den Worten: "Das Land werden sie nicht bekommen." Und erwähnte so ganz nebenbei die Proteste 2005 in Usbekistan, als das Militär dort auf Demonstranten schoss. Es klang wie eine Drohung. Und so will es Lukaschenko auch verstanden wissen. Denn in Belarus vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem keine Politiker, Blogger oder Journalisten festgenommen werden. Wer gegen Lukaschenko auf die Straße geht, riskiert seine Freiheit Bildrechte: d

Unsere Autorin Die Journalistin Nasta Reznikava arbeitet seit 2013 beim polnisch-belarussischen Sender Belsat. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Menschenrechte und Umweltschutz. Nasta Reznikava hat Praktika beim ZDF, der Welt, der Berliner Zeitung absolviert. 2019 erhielt sie vom belarussischen Journalistenverband die Auszeichnung "Freies Wort".

Die belarussische Journalistin Nasta Reznikava Bildrechte: Iryna Arakhouskaya

