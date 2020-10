Korruption und politische Einflussnahme Bulgarien: EU stellt erhebliche Rechtsstaatsmängel fest

In einer Resolution hat das Europäische Parlament Bulgarien erhebliche Mängel in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Justiz und Medienfreiheit bescheinigt. Das setzt den bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borissow zusätzlich unter Druck. In Sofia fordern Demonstranten seit drei Monaten jeden Abend seinen Rücktritt.