Da muss man schauen, wie es in den nächsten Tagen weiter geht. Vielleicht bilden sich Sprecher heraus, die beide Demonstrationszüge voneinander trennen. Pro forma wendet sich Staatspräsident Radew auch gegen Korruption, aber das nimmt ihm keiner ab. Weil klar ist, dass die BSP, die Bulgarische Sozialistische Partei, in den Jahren, in denen sie die Regierung gestellt hat, den Staat ebenfalls massiv bestohlen hat.

Mit der Corona-Pandemie haben die Proteste in Bulgarien nichts zu tun. Die Corona-Krise in Bulgarien ist nicht so katastrophal wie in Serbien, wo vor allem im Süden des Landes offensichtlich verheerende Zustände im Gesundheitswesen festzustellen sind. Da ist Bulgarien noch relativ glimpflich durch die Krise gekommen, was sich natürlich jeder Zeit ändern kann.