Viele polnische Arbeitnehmer werden derzeit auf Homeoffice vorbereitet. Zum einen, weil Firmen Corona-Infektionen verhindern wollen. Zum anderen, weil alle polnischen Schulen und Kindergärten seit heute geschlossen bleiben. Heute und morgen werden die Kinder noch in den Einrichtungen betreut, ab Montag bleiben sie bis Ende März für zwei Wochen komplett geschlossen. Das gab Premierminister Mateusz Morawiecki am Mittwoch bekannt. Das heißt für Eltern, mit den Kindern zu Hause zu bleiben.

Der Kinderkanal TVP ABC lädt inzwischen alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben müssen, von 8 Uhr bis 13 Uhr zu täglichem Bildungsfernsehen für "Kinder jeden Alters" ein. So sollen chemische und physikalische Zusammenhänge erklärt werden, die Jüngsten Zuschauer sollen Tierrätsel lösen können. Von 13 bis 17 Uhr will TVP "gutes Fernsehen ohne Werbung" zeigen. So sollen bspw. Filme, Serien und TV-Theateraufführungen gezeigt werden, "die dem aktuellen Lesekanon entsprechen".

Tschechien hatte bereits am Dienstag verkündet, seine Schulen und Universitäten zu schließen und die Grenzkontrollen zu erhöhen. Die Ukraine hat ebenfalls die landesweite Schließung der Bildungseinrichtungen angeordnet und Großveranstaltungen für die kommenden drei Wochen abgesagt. Das gilt bereits für Veranstaltungen ab 200 Menschen. Für Kontrollen am Flughafen in Kiew sollen eigens Infrarotanlagen gekauft werden. Bereits gestern haben die ukrainischen Airlines Flüge in 16 Länder gestoppt. 170 der 219 Grenzübergänge der Ukraine sind geschlossen. Die Quarantäne gilt von diesem Donnerstag bis zum 3. April, verkündete die Regierung.