Die Erschütterungswelle nach dem Einbruch reicht bis weit nach Polen hinein. Denn unter den Dresdener Beutestücken befindet sich unter anderem ein kostbarer Kaiserlich-Königlicher Orden des Weißen Adlers. Er wurde im Jahr 1705 vom August dem Starken in seiner Funktion als polnischer König gestiftet. Dieser Orden ist seit der Ersten Polnischen Republik Vorbild für die höchste staatliche Auszeichnung des Landes. Sein Diebstahl wird nach Einschätzung von Kunsthistorikerin Danuta Szewczyk-Prokurat vom Kunstzentrum des Königlichen Schlosses in Warschau als Angriff auf das nationale historische Erbe gesehen. Im Zeitalter der Digitalisierung und der offenen Grenzen werde der Aufbewahrungsort historischer Gegenstände zweitrangig. Die bloße Existenz und Verfügbarkeit von Kunstwerken sei für Kenner und Forscher von größerer Bedeutung, so Szewczyk-Prokurat.

Diamantrosengarnitur: Kleinod des Polnischen Weißen Adler-Ordens: Er trägt 225 größere und kleinere Diamanten. Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD)