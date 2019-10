Mittlerweile bröckelt das Saubermann-Image der PiS unter dem Eindruck etlicher Affären, was die Partei für die meisten ihrer Wähler allerdings nicht in ihrer Glaubwürdigkeit zu erschüttern vermag. So musste im Sommer Polens Parlamentspräsident Marek Kuchciński zurücktreten. Er hatte den Regierungsflieger zu seinem privaten Taxi umfunktioniert. Bereits Anfang des Jahres war herausgekommen, dass PiS-Chef Jarosław Kaczyński, der in der Öffentlichkeit ein Image großer Bescheidenheit pflegt, in unsaubere Immobiliengeschäfte verwickelt ist. Und auch Regierungschef Mateusz Morawiecki hat sein Saubermann-Image eingebüßt. Im Mai wurde öffentlich, dass er äußerst gewinnbringend, dabei moralisch jedoch fargwürdig mit Grundstücken spekuliert hatte.

Machtzuwachs für die polnische Kirche

Nahezu 90 Prozent der Polen sind katholisch. Die PiS setzt sich als Beschützerin der Kirche und Hüterin traditioneller Werte in Szene. Gleich nach ihrem Wahlsieg 2015 sorgte die national-konservative Partei dafür, dass die Geschäfte an Sonntagen geschlossen bleiben und erfüllte damit einen langgehegten Wunsch der Kirche. Auch was ihre Ablehnung von Lesben und Schwulen angeht, sind sich die katholische Kirche und PiS vollkommen einig. Im aktuellen Wahlkampf war das eines der zentralen Themen. Dass die PiS ihre Wahlkampfplakate an Kirchen aufhängt, sorgte ebenso für unzählige Kontroversen wie die Wahlkampfauftritte prominenter PiS-Politiker in Gottesdiensten.