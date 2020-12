Das ist sicher eine große Herausforderung, weil historisch und systemisch die öffentlichen Institutionen hier – und das merke ich auch im Rathaus bei meinen Mitarbeitern – nicht wirklich darauf ausgerichtet sind, Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger zu sein. Das ist sicher etwas, was ich aus Deutschland mitgebracht habe, viel mehr Transparenz zu schaffen, aber eben auch viel mehr Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, sich an politischen Prozessen hier vor Ort zu beteiligen.

Der gebürtige Schwarzwälder Dominic Fritz studierte Politik und öffentliche Verwaltung in Berlin, war in Deutschland bei den Grünen aktiv und arbeitete als Büroleiter von Alt-Bundespräsident Horst Köhler. 2003 machte er ein Soziales Jahr in einem Waisenhaus nahe Timișoara – so begann seine Faszination für die 300.000-Einwohner-Stadt im Westen Rumäniens, die im Dreiländereck an der Grenze zu Ungarn und Serbien liegt.