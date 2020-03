Blick in die Duma, Russlands Parlament.

Blick in die Duma, Russlands Parlament. Bildrechte: dpa

Für die Verfassungsreform stimmten in der zweiten und entscheidenden Lesung 382 der 450 Abgeordneten. Es gab 44 Enthaltungen. Der 67-jährige Putin kann nun 2024 erneut als Präsident kandidieren. Mehr noch: Das Amt hat künftig deutlich mehr Vollmachten als bisher. Laut aktueller Verfassung hätte er nicht noch einmal antreten dürfen. Putin signalisierte in einer Rede seine Bereitschaft, weiter zu regieren. Er werde einer Annullierung der bisherigen vier Amtszeiten zustimmen, wenn das auch der Verfassungsgerichtshof so entscheide.