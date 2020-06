206 Änderungen

In der russischen Verfassung sollen 206 Passagen verändert werden. Neu festgeschrieben werden soll u.a. eine regelmäßige Erhöhung der Renten, das Verbot russisches Territorium abzutrennen und die Definition einer Familie ausschließlich als Bund von Mann und Frau. Doch das Wichtigste ist eine Klausel, die Putin noch ein Mal erlauben soll, zwei volle Amtszeiten als Präsident zu regieren. Erst für seine Nachfolger soll dann die maximale Obergrenze von insgesamt zwei Amtszeiten gelten. "Diese Änderung ist nötig, weil anderenfalls in ein, zwei Jahren auf sehr vielen Machtebenen in Russland die Suche nach einem Nachfolger beginnt", sagte der russische Präsident in einem jüngsten Interview dem staatlichen Sender Rossija 1. Das würde die Arbeit der Regierung stören. Gleichzeitig schloss Putin in dem gleichen Interview nicht aus, dass er 2024 noch einmal antreten will.

"Die Abstimmung ist zu einem Referendum über Putins weiteren Verbleib an der Macht geworden", urteilt der Politikberater Abbas Gallyamow. Angesichts der schlechten Zustimmungswerte für Putin, könne der Kreml dieses Referendum auch ohne Wahlfälschungen verlieren, meint der Experte. Infostand: Der Entwurf der neuen russischen Verfassung. Bildrechte: IMAGO

Wahlgeschenke für das Volk

Tatsächlich hat der Präsident in seiner letzten Fernsehansprache am Dienstag neben Eigenlob für das Krisenmanagement auch soziale Wohltaten verteilt. So sollen wohlhabende Russen mit einem Monatseinkommen ab umgerechnet 6.000 Euro zusätzlich zwei Prozent Lohnsteuer zahlen. Mit diesem Geld sollen seltene Krankheiten bei Kindern behandelt werden. Darüber hinaus will der Staat Kreditzinsen beim Immobilienkauf stärker bezuschussen und weitere Einmalzahlungen an Eltern in Höhe von umgerechnet etwa 130 Euro pro Kind verteilen.

"Der Kreml will auf jeden Fall einen Sieg einfahren, der keine Zweifel an Putins Legitimität auslöst", sagt Politikberater Gallyamov fort. Deswegen habe Putin noch einmal Wahlgeschenke verteilt. Normalerweise löst der Kreml dieses Problem dadurch, dass er keine auch nur annähernd gefährlichen Gegenkandidaten bei wichtigen Wahlen zulässt. Dass es bei dem Referendum diesmal nicht um Kandidaten geht, die Putin in besserem Licht dastehen lassen, ist ein Problem. Alles steril? Russisches Wahllokal in Zeiten von Corona. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Selbst Putin-Fans fremdeln

So hat das unabhängige Meinungsforschungsinstitut Levada bei Umfragen und Interviews herausgefunden, dass selbst unter Putins Anhängern nicht alle für jenen Teil der Änderungen sind, die ihm den Machterhalt sichern könnten. "Nur zwei Drittel der Putin-Sympathisanten haben sich dafür ausgesprochen", meint der Levada-Soziologe Denis Wolkow in einer Analyse für den Moskauer Think Tang Carnegie Center. Insgesamt sei die russische Gesellschaft in der Verfassungsfrage in zwei gleichgroße Lager gespalten. "Die Mehrheit der Russen sieht Putin noch immer positiv. Doch bei einer Wahl für ihn würden derzeit nur 33 Prozent stimmen, dass sind zwei Mal so wenig wie noch Anfang 2018", so Wolkow. Immer schön wachsam bleiben: Dass Putin bis 2036 im Amt bleiben könnte, steht nur im Kleingedruckten. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Das Wichtigste steht im Kleingedruckten

Dieses Problem ist wohl auch den Wahlstrategen des Kremls bewusst. In den Wahlwerbespots, die in den Staatssendern auf und ab gezeigt werden, kommen Änderungen vor, die etwa Russlands Platz in der Geschichte als Siegermacht im Zweiten Weltkrieg festschreiben oder die soziale Wohltaten verfassungsrechtlich garantieren sollen. Von einer Möglichkeit, Putin bis 2036 den Verbleib an der Macht zu sichern, ist keine Rede. Wer sich etwa auf der Seite der Moskauer Stadtregierung über die Verfassungsänderungen informiert, findet die entsprechende Regelung ebenfalls nicht unter den 14 wichtigsten Punkten, sondern nur in der detaillierten Auflistung. Moskau: Werbung für das Verfassungsreferendum Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Die Blockade der Opposition spielt Putin in die Hände