Doch auch das Umfeld von B. könnte Antworten liefern. Insofern war der 4. Prozesstag am 29.7. ein wichtiger. An ihm kann man deutlich sehen, worauf es vielen Nebenklägern ankommt. An diesem Tag verweigerten zwar Mutter, Vater und Halbschwester von Stephan B. erwartungsgemäß die Aussage. Dafür konnte Mario S. einen Einblick in das Familienleben geben – und auch in das Umfeld in Benndorf. Mario S. war der Lebensgefährte von B.s Schwester. Sie haben einen gemeinsamen Sohn.