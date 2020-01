In Chemnitz wurden Büros der Grünen und der Linken mit brauner Farbe beschmiert.

In Chemnitz wurden Büros der Grünen und der Linken mit brauner Farbe beschmiert. Bildrechte: Landtagsfraktion Die Linke

Hass und Wut Mehr Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger

In den vergangenen Wochen und Monaten haben mehrere Bürgermeister ihr Amt aufgegeben, weil sie bedroht wurden. Tatsächlich registriert die Polizei in mehreren Bundesländern eine Zunahme von Straftaten gegen Politiker und Amtsträger. Besonders auffällig ist die Entwicklung in Sachsen und Thüringen.