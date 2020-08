Der erste Schritt ist ein Kassensturz – wie viel Geld können Sie eigentlich erwarten? Und dann folgt gleich der zweite – doch was sind die besten Schritte, um die Finanzen fürs Alter erfolgreich aufzubessern ? Die Herausforderungen liegen dabei auf der Hand: Woher kommt das Geld für zusätzliche Vorsorge? Und selbst wenn Sie wissen, dass Sie einen Riester-Vertrag, eine Betriebsrente oder einen Fondssparplan abschließen sollten, welche der vielen Produkte taugen etwas? Die Fragen sind nicht trivial und tragen auch dazu bei, dass jeder sechste Arbeitnehmer in Deutschland noch nichts privat fürs Alter zurückgelegt hat.

Zum Kassensturz: Jede Bestandsaufnahme prüft erstmal, was aus der gesetzlichen Rente zu erwarten ist. Die Rentenauskunft gibt einen ganz guten Anhaltspunkt. Schauen Sie erstmal, wie viel Rente Sie aus dem gesetzlichen System erhalten, wenn sie durcharbeiten, also vielleicht bis 67. Und wenn Sie in der Zukunft mindestens so gut verdienen, wie in den vergangenen Jahren. Gehen Sie dabei von der Annahme aus, dass die Rente nicht steigt.