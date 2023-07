Ökologisch anlegen Grün investieren: Wie Sie mit nachhaltigen Anlagen Geld verdienen

Hermann-Josef Tenhagen von Finanztip Bildrechte: Finanztip

Geld in Windenergie oder Bio-Landwirtschaft anzulegen, kann sich richtig lohnen und sorgt außerdem für eine nachhaltige Wirtschaft – so das Versprechen. Geldanlagen mit Umweltbonus oder ethischen Merkmalen werden heftig beworben. Doch was steckt wirklich darin? Wie erkennt man schwarze Schafe und so genanntes "Greenwashing"? Hermann-Josef Tenhagen kennt sich aus mit grünen Aktien, Fonds und ETFs. Der Finanzexperte weiß, welche Geldanlagen sich lohnen, wenn Sie in Nachhaltigkeit investieren.