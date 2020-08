Der Orthopäde kann mit einfachen Griffen das Ausmaß der Schultersteife herausfinden: Dazu wird der Arm der betroffenen Schulter im 90-Grad-Winkel eng am Oberkörper angewinkelt, als würde man jemandem die Hand schütteln wollen. Dann sollen Hand und Unterarm so weit wie möglich nach außen gedreht werden - der Ellenbogen bleibt dabei eng am Körper. Bei einer Schultersteife ist diese Rotation oft nur eingeschränkt möglich.

In einem zweiten Test wird der seitliche Abspreizwinkel untersucht. Dabei die Schulter nicht zum Ohr nach oben ziehen, sondern nur den Arm seitlich so hoch wie möglich anheben. Beide Tests kann man auch zu Hause vor dem Spiegel ausprobieren. Ist die Bewegung sehr eingeschränkt, wird weiter nach möglichen Ursachen gefahndet.

Bildet sich die Schultersteife über längere Zeit nicht zurück, wird im Ernstfall eine Operation nötig. "Im ersten Schritt wird die Schulter unter Narkose und entsprechender muskulärer Entspannung aufgedehnt in den eingeschränkten Ebenen. Da hört man in aller Regel ein Kapseldehnungs-, oder Kapselzerreißungsgeräusch. Da werden die Vernarbungen, diese Narbenstränge und das Schrumpfen der Kapsel aufgedehnt“, erklärt Prof. Géza Pap vom Helios Park-Klinikum Leipzig.

Kraft: Die braucht die Schulter, denn nur so ist sie stabil. Am einfachsten und ideal für Kniepatienten sind Liegestütze an der Wand. Je schräger man steht, desto anstrengender wird es. Bei allen Varianten ist die Körperspannung wichtig. Bei Liegestützen auf den Knien wird die Stützkraft trainiert. Wichtig dabei: "Alles schön langsam, alles schön kontrolliert machen. Man muss auch erstmal probieren, ob man es schafft von der Kraft her. Etwas leichter wäre, wenn man die Arme nur leicht beugt und dann in dieser Position ein paar Sekunden hält", weiß Jürgen Reif.