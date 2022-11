Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte, Susi Möbbeck (SPD) fordert, Abschiebungen in den Iran auszusetzen. Grund sei die prekäre Sicherheitslage in dem Land: Das iranische Regime gehe brutal und gewaltsam gegen Demonstrierende vor. "Iranerinnen und Iraner müssen sich auch in Sachsen-Anhalt vor Verfolgung und Gewalt in ihrem Heimatland verlassen können", erklärte Möbbeck in einer Pressemitteilung.